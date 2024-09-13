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Общество

Отравившиеся клиенты великолукского суши-бара сегодня выписаны из больницы

Клиентов суши-бара в Великих Луках, отравившихся продукцией, сегодня выписали из больницы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

С признаками острой кишечной инфекции в медучреждение с 1 по 6 сентября поступили 17 человек, 16 из которых в разное время употребляли пищу из суши-бара в Великих Луках. Состояние пациентов оценивалось как средней степени тяжести. Почти у всех пациентов наблюдался жидкий стул продолжительностью до шести дней. У нескольких пациентов также были тошнота и рвота, повышение температуры до 39 градусов.

По результатам обследования у 15 человек, в том числе у двоих детей, была обнаружена сальмонелла.

Сегодня, 13 сентября, 16 пациентов выписали из больницы. Один пациент продолжает лечение, его состояние удовлетворительное.

Напомним также, что суд приостановил работу суши-бара на 20 суток.

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