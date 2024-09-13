Актёр Псковского театра рассказал подробности ДТП, в котором он помог задержать нетрезвого водителя

16:32, 13 сентября 2024, ПАИ

Подробности ДТП в Пскове, в котором из-за пьяного водителя 7 сентября пострадал велосипедист, рассказал «АиФ-Псков» актёр Псковского театра Александр Овчаренко.

В субботу вечером велосипедисты возвращались домой с велопрогулки через микрорайон Любятово. «Я ехал чуть впереди. Среагировал на звук сзади, повернулся и увидел, как друг падает на проезжую часть», – вспоминает Александр.

Двигались велосипедисты по обочине и с соблюдением правил дорожного движения. Упавший от удара велосипедист чудом не попал под колёса других участников движения.

«Мы сначала проверили, всё ли в порядке с человеком, которого сбили. Он был в сознании, смог сам отползти к обочине», – рассказал Александр.

При этом сбивший велосипедиста автомобиль останавливаться не стал. Очевидцы ДТП – другие велосипедисты – поехали догонять водителя.

Догнать автомобиль удалось благодаря светофору. «Загорелся красный, я встал перед автомобилем, достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать номер и модель. Жестами стал показывать водителю, чтобы он не двигался, а он показывал мне, чтобы я ушёл с дороги», – отметил Александр.

Напомним, 7 сентября 53-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем FIAT, допустил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. ДТП произошло у дома № 86 на улице Николая Васильева.