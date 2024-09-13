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Происшествия

Учинившего в Пскове ДТП пьяного водителя помог задержать известный велосипедист-экстремал

В задержании пьяного водителя, который сбил велосипедиста в Пскове, помог известный псковский веломастер и велосипедист-экстремал Алексей Захаренков, пишет «АиФ-Псков».

Задержать учинившего ДТП пьяного водителя помог известный псковский велосипедист-экстремал. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В момент ДТП Алексей возвращался домой с тренировки вместе со своими друзьями.

Он отметил, что автомобиль, сбивший велосипедиста, во время движения качался в разные стороны, чуть не зацепив их группу. «Поскольку я слышал приближающийся шорох, то отъехал ещё чуть в сторону, и в этот момент рядом со мной проехала машина, а её зеркало прошло от меня в 20 сантиметрах», – рассказал велосипедист.

Алексей Захаренков. Фото: ПАИ

Водитель вернулся на свою полосу, а ребята догнали двух других велосипедистов, когда та же самая машина качнулась в их сторону и зацепила зеркалом одного из них. «Создавалось впечатление, что водитель делал это намеренно, казалось, что он пытается собрать всех по очереди», – отметил Алексей.

От удара зеркало автомобиля разлетелось, а велосипедист вылетел в сторону проезжей части. «Увидев, что автомобиль не снижает скорости, я понял, что надо хотя бы увидеть номер, поэтому поехал за ним», – вспоминает велосипедист.

Догнать автомобиль удалось на светофоре. «Я подъехал, когда уже загорелся зелёный свет. Сразу попросил водителя покинуть транспортное средство, потому что он представляет опасность для окружающих», – отметил он.

Подъехавший друг Алексея обратил внимание на сильный запах алкоголя от водителя. «Я недавно переболел и запахи чувствую плохо. При этом держался мужчина молодцом, не падал. Думал, правда, долго. На вопросы отвечал не сразу, был словно заторможен, а ещё уверен, что со сбитым им человеком ничего страшного не случилось», – рассказал велосипедист.

Напомним, 7 сентября 53-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем FIAT, допустил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. ДТП произошло у дома № 86 на улице Николая Васильева.

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