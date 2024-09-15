Самую дефицитную профессию назвали россиянам

07:50, 16 сентября 2024, ПАИ

Дефицит архитекторов возник в России, сообщает РБК со ссылкой на данные Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Число вакансий по этой специальности выросло на 19%, а зарплаты – на 23%. При этом число опубликованных архитекторами резюме выросло всего лишь на 2%. Средняя зарплата архитекторов в этом году составила 98,5 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали самые престижные профессии.