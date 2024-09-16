Кому не рекомендуется пить кофе, рассказал невролог

08:33, 16 сентября 2024, ПАИ

Людям с гипертонией, с тревожными расстройствами и имеющим проблемы с пищевареним не стоит пить кофе, считает врач-невролог Владимир Мартынов, пишет РИА Новости.

При злоупотреблении напитком человек становится раздражительным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появиться чувство беспокойства. Если пить кофе после обеда или перед сном, то это может привести к появлению бессонницы, отметил он. Помимо этого, у человека, который пьёт много кофе, возникает эффект толерантности – приходится пить всё больше кофе, чтобы достичь бодрости.

Ранее врач рассказал о допустимой норме кофе в день.