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Культура

Выставка икон и книжных иллюстраций Панайотова откроется в Изборске 19 сентября

Выставка икон и книжных иллюстраций Георгия Панайотова «Образу твоему поклоняемся…» откроется в Доме купца Белянина (улица Печорская, 39) в Изборске 19 сентября в 16:00. Это совместный выставочный проект с государственным музеем «Исаакиевский собор», сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Афиша: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Ценителям изобразительного искусства художник Георгий Панайотов известен прежде всего как иконописец. Свою первую икону он исполнил в пять лет, а в 17 получил заказ на выполнение иконостаса. С детства Георгий Панайотов совершенствует своё ремесло иконописца: получив высшее художественное образование, он учился у мастеров прошлого, изучая иконопись в монастырях Болгарии, Македонии и на святой горе Афон.

Сегодня в творческом багаже Георгия Панайотова десятки иконописных проектов. Его работы можно увидеть в соборах и церквях от белорусского Бреста до острова Кунашир на российском Дальнем Востоке. В их числе «житийный» цикл – дополнение к уникальному иконостасу XVIII века храма Святого Пантелеймона в Санкт-Петербурге. Его работы отмечены почётным знаком Святой Татианы, наградами Петербургской митрополии и Белорусского экзархата Русской православной церкви.

На выставке «Образу твоему поклоняемся…» представлены шесть икон, выполненные в 2022–2024 годах. Четыре из них предназначены для аналоев Исаакиевского собора. Для стилистического единства аналойных икон с храмовыми образами собора кисти Тимофея Неффа художник применил разработанный им приём рельефного золоченого орнамента фона.

Выставка также знакомит с другой творческой ипостасью Георгия Панайотова – искусством иллюстратора. Художник выполнил несколько серий иллюстраций и книжных миниатюр. Уже вышел в свет иллюстрированный акафист святому Пантелеймону; готовится к изданию детская книга, рассказывающая об истории Исаакиевского собора. В 2023 году художник создал иллюстрации к житию святого Георгия для издания, адаптированного для детей. Все изображения этого цикла сделаны в технике компьютерной графики.

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