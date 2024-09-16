Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 17 сентября

13:24, 16 сентября 2024, ПАИ

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на территории Псковской области с 17 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пятый класс пожарной опасности по региональной шкале ожидается на территории области местами с 17 сентября, а с 19 сентября в большинстве районов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

Напомним, пока что пожаров в лесах Псковской области с момента установления высокого класса пожарной опасности не зафиксировано.