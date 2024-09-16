Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 17 сентября
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на территории Псковской области с 17 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пятый класс пожарной опасности по региональной шкале ожидается на территории области местами с 17 сентября, а с 19 сентября в большинстве районов.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.
Напомним, пока что пожаров в лесах Псковской области с момента установления высокого класса пожарной опасности не зафиксировано.
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Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 17 сентября