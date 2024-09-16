Губернаторы получили право создавать вооружённые отряды на время военного положения

13:27, 16 сентября 2024, ПАИ

Правительство поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам во время военного положения, пишет РИА Новости.

Отряды будут формироваться в виде государственных унитарных предприятий (ГУП) для выполнения «отдельных мероприятий по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Также их целью будет защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Участниками региональных отрядов смогут стать только граждане из мобилизационного резерва ВС РФ, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.

Напомним, в Псковской области действует АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», созданная по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.