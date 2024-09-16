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Общество

В Пскове открываются два новых «Кванториума»

Два новых «Кванториума» открываются в Пскове в понедельник, 16 сентября. Они расположились в школах №№ 20 и 24.

«Кванториум» в школе №24 торжественно открыл глава города Борис Елкин. Вместе с директором школы Светланой Котовой он перерезал символическую ленточку, передает корреспондент ПАИ.

  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ
  • Открытие «Кванториума» в школе №24
    Фото: ПАИ

«Это успех всего нашего города - появление таких мест, где можно всесторонне развиваться. Спасибо и правительству области, и правительству Российской Федерации, всем тем, кто принимал участие в появлении "Кванториумов". Желаю хорошо учиться, развиваться и надеюсь, что вот эти новые помещения помогут вам сделать это еще быстрее и, самое главное, продуктивнее», - обратился глава города к ученикам 24-й школы.

«Очень здорово, что дети могут изучать естественные науки в связке с какими-то прикладными действиями. Одно дело на словах объяснять, чем биология, физика, химия важны, а другое - давать привязку к каким-то конкретным действиям. Благодаря "Кванториуму" у нас обновились микроскопы. Теперь это микроскопы, которые подключаются к компьютеру. И еще у нас появилось новое оборудование, с помощью которого мы можем изучать нейропрограммирование. Это тоже достаточно прогрессивная и очень интересная инновация», - рассказала учитель биологии школы №24 Надежда Дмитриева, которой предстоит заниматься с школьниками в «Кванториуме».

Напомним, что еще один "Кванториум" открывается в лицее №10 Великих Лук.

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