Неделя креативной экономики прошла в Псковской области

15:47, 16 сентября 2024, ПАИ

Неделя креативной экономики прошла в Псковской области. В этом году её посвятили вопросам разработки и реализации регионального стандарта по развитию креативной экономики. Также обратили внимание на актуальные тенденции продвижения, в том числе с помощью собственного блога и инфлюэнс-маркетинга.

В рамках Недели креативной экономики прошли три шоукейса: «За музыкой», «На стиле», «В фокусе», которые объединили музыкантов, фотографов и представителей индустрии моды.

«Наши шоукейсы включали в себя как образовательную часть, когда ребята общаются с экспертами, делятся опытом, узнают тренды этого года, следующих лет, а также участвуют в конкурсе, где представляют свою продукцию, свой продукт авторского права – это музыка, это дизайн одежды, это фотография», – уточнила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Подробнее о мероприятии и впечатлениях участников смотрите в нашем видеоматериале.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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