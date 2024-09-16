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Общество

«Диктант здоровья» пишут в псковском Доме молодёжи

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» в Пскове в понедельник, 16 сентября, проходит не только в онлайн-формате, но и вживую – в Доме молодёжи его пишут несколько десятков человек, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Диктант здоровья в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва

В числе участников диктанта – член Общественной палаты Псковской обасти, музыкант-виртуоз Константин Абабков, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Инициатором акции стал Роспотребнадзор. Её участниками могут стать все желающие старше 13 лет. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Остальные участники смогут пройти тестирование на портале Роспотребнадзора.

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