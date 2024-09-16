«Диктант здоровья» пишут в псковском Доме молодёжи

14:50, 16 сентября 2024, ПАИ

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» в Пскове в понедельник, 16 сентября, проходит не только в онлайн-формате, но и вживую – в Доме молодёжи его пишут несколько десятков человек, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



























В числе участников диктанта – член Общественной палаты Псковской обасти, музыкант-виртуоз Константин Абабков, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Инициатором акции стал Роспотребнадзор. Её участниками могут стать все желающие старше 13 лет. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Остальные участники смогут пройти тестирование на портале Роспотребнадзора.