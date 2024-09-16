Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по культуре Псковской области

16:22, 16 сентября 2024, ПАИ

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Музеем Победы и комитетом по культуре Псковской области прошла на X Международном культурном форуме в рамках стратегической сессии исторических и военно-исторических музеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор Музея Победы Александр Школьник и врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

В рамках соглашения Музей Победы и комитет по культуре Псковской области будут вместе работать над сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне и заниматься патриотическим воспитанием в рамках международного проекта «Территория Победы», организованного Музеем Победы.

Также в ходе мероприятия состоялось вручение благодарственного письма директору Краеведческого музея города Великие Луки Наталье Каменской за её вклад в развитие музейного сообщества в рамках проекта «Территория Победы».

Организатором сессии исторических и военно-исторических музеев выступили Музей Победы и Музей политической истории России.