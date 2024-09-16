Новый арт-объект планируют установить на ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году

17:03, 16 сентября 2024, ПАИ

Новый арт-объект может появиться на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году, рассказала создатель студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 сентября.

«Есть идея установить арт-объект, который будет делаться всю ярмарку, что-то очень интересное и это будет оставаться городу. Посмотрим, сможем ли мы воплотить это на следующий год», – отметила Наталья Богданова.

Идея каждого арт-объекта приходит как вспышка и «не бывает такого, что ты продумываешь что-то заранее», подчеркнула она.

По предварительным оценкам, этим летом эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове посетило порядка 110 тысяч человек.

Фестиваль «Виноград» проходил в Пскове с 21 по 30 июня при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.