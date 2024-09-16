Движение по одной полосе улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове
Движение автотранспорта временно ограничат по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в районе железнодорожного переезда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничение будет действовать с 22:00 17 сентября до 4:00 18 сентября в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «5-й км станции Полковая».
Ранее сообщалось, что дороги в Красногородском округе будут перекрыты 21 сентября из-за проведения тренировочных сборов по авторалли.
Потеряла очки, но сберегла ведро: пенсионерка рассказала, как неделю бродила по псковским лесам
Создатель псковской студии дизайна и флористики Наталья Богданова: Хотелось бы больше творческих ребят
18 и 20 сентября движение по мосту через Пскову в Псковском районе будет ограничено
Новый арт-объект планируют установить на ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году