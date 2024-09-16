Движение по одной полосе улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове

17:53, 16 сентября 2024, ПАИ

Движение автотранспорта временно ограничат по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в районе железнодорожного переезда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 22:00 17 сентября до 4:00 18 сентября в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «5-й км станции Полковая».

Ранее сообщалось, что дороги в Красногородском округе будут перекрыты 21 сентября из-за проведения тренировочных сборов по авторалли.