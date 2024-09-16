Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное

18:10, 16 сентября 2024, ПАИ

Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова и Дарья Пушкина стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 сентября.

Главное из эфира: