Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова и Дарья Пушкина стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 сентября.
Главное из эфира:
- «Никогда ничего не нужно бояться. Важно браться за работу, которую ты можешь думать, что не осилишь», – отметила Наталья Богданова. Дарья Пушкина также добавила, что в предпринимательской деятельности нужно не бояться рисков;
- создатели студии дизайна и флористики хотели бы расширить команду творческими людьми. «Хотелось бы увеличить команду людьми, которым действительно нравится эта работа, чтобы это было не механическими действиями, а именно от души», – сказала Дарья Пушкина;
- предпринимательницы раскрыли секрет своих успешных деловых отношений. «Нужно сказать: «Ты мне надоела, я не хочу тебя видеть две недели». Необходимо обратно соскучиться друг по другу, выдохнуть», – отметила Дарья Пушкина;
- новый арт-объект планируют установить на ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году.
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16 сентября 2024
Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
16 сентября 2024
Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» станут гостями программы «Бизнес-ланч»