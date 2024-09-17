Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ
Профилактику преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обсуждают на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.
О статистике преступлений с использованием информационных технологий на портале «Госуслуги» и профилактике таких преступлений рассказывает заместитель начальника отдела ИТТ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.
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Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ