Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ

11:04, 17 сентября 2024, ПАИ

Профилактику преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обсуждают на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

О статистике преступлений с использованием информационных технологий на портале «Госуслуги» и профилактике таких преступлений рассказывает заместитель начальника отдела ИТТ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.