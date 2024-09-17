До 27 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 18 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
Напомним, что с 17 сентября на территории области местами ожидается пятый класс пожарной опасности по региональной шкале, а с 19 сентября – в большинстве районов.
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