Жители Псковской области могут поддержать барсиков в голосовании за лучшие культурные бренды России

23:58, 17 сентября 2024, ПАИ

Завершён предварительный отбор и составлен список финалистов конкурса «Культурные сокровища глазами молодых» на сайте проекта «Живое наследие». В финал в категории «Образы» вышли псковские барсики. Жители Псковской области могут поддержать их на голосовании за лучшие культурные бренды России. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Голосование доступно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/66e851153e9d08f02c5d017d/.

Отметим, проект «Живое наследие» – национальная карта локальных культурных брендов России, призванная создать народную платформу для спасения, возрождения, популяризации локальных достопримечательностей страны.

Напомним, сегодня, 18 сентября, на улице Ленина в Пскове появилась новая фигурка барсика.