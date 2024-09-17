Лебединое побоище на Белой Струге

19:46, 17 сентября 2024, ПАИ

Не может быть, чтобы на этом большом, глубоком и красивом озере не было хищника. Но за вечер и утро наш постоянный автор Николай Бесклёвный с товарищами так и не поймали ни одной рыбины. А вот кто удивил, так это лебеди: белые, пушистые, но какие же они, оказывается, жестокие…

Давно это было…

В прошедшие сентябрьские выходные, озеро Белая Струга, Палкинский район. Всего однажды я рыбачил на этом озере, но давно это было – 18 лет назад. И вот новая встреча с этим большим и красивым водоёмом. Та давняя рыбалка как-то ничем особенно и не запомнилась – на наши поплавочные удочки и ночью, и ранним утром часто клевали очень мелкие подлещики и такие же мелкие плотвицы. Ничего серьёзного мы тогда так и не поймали, хотя рассказам о белоструговских трёхкилограммовых лещах, рвущих толстые лески и разгибающих самые прочные крючки, были наслышаны. И у немногочисленных соседей, рыбачивших в тот день неподалёку от нас, были примерно такие же никакие уловы. «Куда лещ подевался? Ведь был же и очень крупный… И три года назад был, и пять, и десять лет назад», – недоумевали не только местные рыболовы. С тех пор мы не ездили на это озеро и ничего интересного в плане рыбалки о нём почти не слышали. Лишь прошлой осенью, да этой весной при случайных встречах с палкинскими рыболовами они несколько раз упоминали о Белой Струге, мол, не плохая щучья рыбалка там стала проявляться.

Два пустых месяца (июль и август) этого лета по ловле хищника в Раскопельском заливе и на любимых лесных озёрах Гдовского и Псковского районов заставили нас вспомнить о Белой Струге. Тем более что сведения недельной давности рассказали нам о неплохой щучьей рыбалке на этом озере. Да, результаты не ахти какие, не майские-июньские, но всё же. Решили съездить. Пусть с рыбой будет и не очень, но заодно с озером познакомимся. Ведь тогда, почти 20 лет назад, на вёсельных резиновых лодках да с удочкой в руках мы почти ничего о нём и не узнали. А теперь у нас и лодки с моторами, и эхолоты на вооружении – совсем другое дело.

Рыбаков немного, как и удобных мест для стоянок

Поехали втроём с ночёвкой. Заезжали со стороны деревни Наумки. Озеро большое, а нормального места со стоянкой у воды было найти не так и просто. Сунулись по едва заметной дорожке в один угол – красивое и удобное место, но оказалось занято. Двое рыболовов уже лодки накачали и собирались выходить на воду. Расспросили их, где бы и нам приткнуться. Один из этих рыболовов дружелюбно и толково объяснил, что и налево есть пара стоянок, и направо большая поляна имеется, но налево уже одна машина проехала. Поблагодарили и отправились в сторону большой поляны. Приехали, а она тоже занята – две машины, лодка, палатка, стол. Вот невезуха! Но, как оказалось, расстроились мы преждевременно – эти туристы уже наотдыхались и через пару часов планировали уехать.

Здесь и остановились. Вокруг поляны всё заросло густым кустарником, но место я сразу узнал – именно здесь мы и были 18 лет назад, об этом напоминали оставшиеся ещё с советских времён фундаменты нескольких зданий бывшего пионерского лагеря. Разгрузились, установили палатки, подготовили лодки, но на воду здесь их спускать было не совсем удобно – мешал хотя и не высокий, метровый, но обрывистый берег. Как мне показалось, такого неудобства раньше не было или воды в озере было больше. Расспросили соседей, пока они не уехали, и о рыбе. Но те честно признались, что рыболовы они не очень, но на жиденькую ушицу всё же удочками наловили десятка два мелких окушков и плотвичек.

Котлов много, но...

Мы знали, где примерно ловили наши знакомые неделю назад, туда, к противоположному берегу, и направились. На воде тихо, почти штиль. Мелкую рыбу, как она играет и весело плещется, было заметно издалека во многих местах. Ну, раз есть мелочь, значит рядом и хищник должен быть. Увидели большую площадь буквально кипящей воды, и я направил нашу лодку в центр котла. Не доходя до него метров двадцать, мой спиннинг загнулся от серьёзного удара, три-четыре секунды я ощущал рывки крупной рыбы и… сход. Ага, пастухи на месте – так мы называем хищную рыбу, находящуюся вблизи косяков белой рыбы. И это хорошо. Мелкой рыбы было очень много – и там, и там по поверхности её резво гонял окушок, а эхолот показывал у дна метровый, а где и больше, слой этой рыбёшки. Не меньше часа мы дорожили на этом участке водоёма, но больше не увидели и не услышали ни одной поклёвки на наших спиннингах. И ещё час искали хищника в других местах, но, увы – ничего. Встретились с Дмитрием – и у него за два часа не было зафиксировано никаких признаков интереса хищников к его приманкам. Солнце уже цеплялось за горизонт и мы выбрались на берег. Да-а, интересное озеро…

Круговорот добра

Я отправился за дровами. С одной стороны набрал и притащил охапку, отправился в другую сторону и ровно посреди поляны наткнулся на кем-то оставленную коробочку с воблерами и различными приманками. Не иначе наши соседи забыли? Именно здесь и был их лагерь. Подобрал находку. Надо будет по приезду с рыбалки рассказать об этом на рыболовном форуме «ПРФ-60». Уже сколько раз бывало, что выставленные там потерянные рыболовные вещи находили своих хозяев. И я однажды забыл на берегу Раскопельского залива вывешенный для просушки лодочный коврик. Рассказал на «ПРФ-60» о своей «беде» и на другой день мне вернули эту важную для меня вещь. Ровно через год, на том же месте, но уже я нашёл кем-то забытые вёсла. Сфотографировал их, рассказал на форуме и хозяин позвонил через пару часов. Но, что самое интересное – это оказался именно тот рыболов, который нашёл и вернул мне коврик в прошлом году. Удивительный круговорот добра в природе. Но, забегая вперёд, скажу, что хозяин сегодняшней коробочки не стал ждать моих объявлений, а на другой день вернулся на поляну и я, естественно, вручил ему его пропажу. «Мы уже второй раз приезжаем, – с улыбкой доложила супруга незадачливого рыболова. – Рано утром мы ничего не нашли, на поляне вас уже не было, вы были на воде. Муж очень расстроился. Я его успокаивала, говорила, что это ребята, вчерашние соседи, подобрали и вернут обязательно. Вот увидели, что вы возвращаетесь и мы вновь подъехали. Спасибо большое». Мужчину-рыболова я очень хорошо понимаю. Потерять такую коробку сейчас дорогого стоит – и в прямом и в переносном смысле.

Отужинали и за разговорами у костра просидели до полуночи. Удивительно яркие звёзды на тёмном небосводе обещали на завтра хорошую погоду.

От белой рыбы вода кипит

Подъём в 6:00, короткое чаепитие и вперёд, продолжать осваивать Белую Стругу. С напарником решили сразу же идти на место вчерашнего котла. Там нам ещё и рельеф дна очень понравился – отмели чередуются с ямами, несколько резких свалов с двух на четыре метра – самые характерные места для обитания хищника. Утренний градус кипения был ещё выше, чем вчерашний – на поверхности площадью примерно 50 х 30 метров всё кишело и бурлило от мелкой рыбы. Были видны не только погони мелкого окунька, но и частые всплески более крупной рыбы, а чуть в стороне от «котла» я заметил, как вывернулся из воды довольно крупный лещ. Такая картина будоражит и обнадёживает душу любого рыболова. И первый же проход через центр этой весёлой картинки принёс нам и первую рыбину. На мой воблер позарился окунёк хорошего размера, граммов 300 в нём точно было. Ну вот, начало положено. И… и это была первая и последняя рыба, пойманная нами на Белой Струге. Товарищи за утро поимели лишь по одному удару, скорее всего щучьему, и всё…

Лебединое побоище

Утренняя Белая Струга была очень красива. Взошло солнце, но клубы густого тумана ещё не рассеялись, задерживались во многих уголках озера и рисовали загадочную и даже сказочную картину. Дополняли и подчёркивали эту природную красоту и лебеди с изящно изогнутыми шеями, где попарно, а где и семейными кучками плававшие в разных концах этого большого водоёма. Метрах в ста от нас неторопливо и гордо проплыла одна из таких семей – два белоснежных лебедя с тремя серо-коричневыми лебедятами. Ну, как лебедятами? Их размер был уже почти сопоставим со взрослыми, но белых перышек на них пока ещё не было видно. Чуть дальше, наверное, ещё в ста метрах, плавала ещё пара лебедей. Вдруг из семейной кучки один из взрослых особей, наверное, папаша, отделился и направился в сторону умиротворённо плавающей пары.

Поплыл он туда быстро, на ходу насупился, подобрал клюв к груди, шею согнул к спине, крылья приподнял и с ходу накинулся на одного из этой пары. Видимо, не ожидая такой агрессии, ни в чём не повинный, на мой взгляд, лебедь ни уплывать, ни улетать и не собирался. Но нападавший приблизился вплотную, догнал, забрался к нему на спину и с такой злобой, с такой силой начал клевать и в спину, и в бок, и в шею, что мне даже стало не по себе. Я направил лодку в сторону лебединой драки, хотя слово «драка» тут, пожалуй, неуместно, потому как драка – это когда дерутся оба, а здесь я видел просто избиение сильным более слабого. Всё же мирный лебедь пытался как-то сопротивляться, уворачиваться от ударов, вырвался из под злыдня и отплыл чуть в сторону. Но обезумевший лебедь вновь догнал свою жертву, залез на неё и ещё более яростно продолжил бить и клевать. Я прибавил скорости своей лодке, чтобы вмешаться в эту несправедливую разборку, чтобы разнять, спасти невинного лебедя.

А действительно надо было спасать, потому, как удары клювом были мощными, частыми, пух и перья облаком разлетались в разные стороны. Ведь известно, что лебедь и собаку, и лису ударом клюва может убить запросто, а здесь объект нападения был и более нежным, и более слабым.

Наша лодка быстро приближалась к месту конфликта, но… не успели. «Стас, смотри, он его убил и утопил», – произнёс я с болью в голосе и развернул лодку боком, чтобы товарищу было виднее. Такой жестокости я от лебедей никак не ожидал. Какие красивые и, казалось бы, благородные птицы и такой беспредел! Нападавший плавал один – ни под ним, ни рядом с ним второго лебедя не было. Мы находились рядом с местом только что закончившегося лебединого побоища и были просто в шоке от увиденного. Вдруг, метрах в тридцати от нас из воды вынырнул пропавший лебедь. Мы с товарищем разом и облегчённо выдохнули. Слава тебе Господи! Живой! Я не знал и никогда даже не предполагал, что лебеди, как утки-нырки, могут плавать под водой. Вынырнувшего лебедя не только мы увидели, но и белоснежный драчун. И он тут же, приняв прежнюю устрашающую позу, вновь ринулся в атаку. Пострадавший лебедь уже понимал, что ничего хорошего продолжение этой встречи не принесёт и начал отступать к берегу. Так и загнал сильный слабого куда-то в камыши и лишь после этого неспешно вернулся к своему семейству.

Учёные-орнитологи лебедей иногда называют белыми волками среди пернатых. Так их прозвали за то, что лебеди не позволяют никаким другим птицам ни селиться, ни кормиться вблизи своего гнезда ближе пятисот метров. Белые, пушистые и такие жестокие. Не ожидал…

И ещё одно разочарование я получил на Белой Струге и вновь от пернатых. И сюда добрались эти прожорливые и очень противные птицы. Ещё пару десятков лет назад бакланы были редкостью на водоёмах Псковской области, а сейчас они ведут себя по-хозяйски почти на всех реках и озёрах юго-запада нашего региона. Атлантические бакланы наносят огромный вред псковскому рыбному хозяйству не только своей прожорливостью (каждой птице необходимо съедать примерно 500 граммов рыбы в день), но и угрожают занести в наши водоёмы новые, ещё не изученные и опасные болезни, как для обитателей водоёмов, так и для человека.

Расставшись с лебедями, мы ещё около трёх часов бороздили Белую Стругу. Рассмотрели и остров, и все берега, и исток речушки, вытекающей из озера и впадающей в реку Великую. Вдоль северного берега озера мощный экскаватор роет какой-то ров – от речушки и в западном направлении уже метров двести прорыто. Интересно, что это будет и для чего?

Красивое и интересное озеро Белая Струга. Решили, что чуть позже, более глубокой осенью, когда вода остынет градусов до десяти (в дни поездки был +21 градус), когда уляжется подводная трава, то обязательно хотя бы ещё раз посетим эти места.