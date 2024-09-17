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Общество

О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Псковской области

О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 18 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.

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