О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Псковской области
О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Во второй половине ночи и утром 18 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.
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