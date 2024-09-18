День HR-менеджера отмечают в России

07:56, 18 сентября 2024, ПАИ

День HR-менеджера (профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом) отмечают в России сегодня, 18 сентября, сообщает calend.ru.

История праздника начинается с 1835 года. Именно тогда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое стало первым в стране документом, регламентирующим взаимоотношения капитала и наёмного труда. Также благодаря этому постановлению официально было зафиксировано существование работников, чей труд в компании определяет практически всё.

Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику советского образца. Но если раньше кадровики выполняли только рутинную работу (оформление и ведение документации о приёме на работу, об увольнении, уходе в отпуск или на больничный), то обязанности HR-менеджеров стали значительно шире. Сегодня любая вакансия HR-менеджера включает целый список обязанностей: от поиска соискателей, которые станут полноценными сотрудниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.