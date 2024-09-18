Резная иконка XVI века «Спас на престоле» обнаружена в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове

09:48, 18 сентября 2024, ПАИ

Резная иконка XVI века «Спас на престоле» обнаружена в раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

Икона выполнена из лосиного или косульего рога. «Стоит обратить внимание на очень тонкую и тщательную проработку деталей, что говорит о высоком мастерстве и профессионализме резчика, – отметили псковские археологи. – В основу иконографии композиции «Спаса на престоле» положено представление об Иисусе Христе как о Царе и Судии мира. Престол, символ царской власти, напоминает о небесном престоле».

Ранее сообщалось, что несколько интересных артефактов археологи нашли в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, в частности, гребень из бивня моржа и старинную запонку. А в раскопе на Кузнецкой удалось обнаружить огромные глиняные сосуды.