Несколько десятков жителей из атакованного БПЛА Торопца приехали в Кунью

10:10, 18 сентября 2024, ПАИ

Несколько десятков жителей из атакованного сегодня ночью БПЛА городка Торопца (Тверская область) приехали в Кунью (Псковская область), об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.

«Точкой эвакуации официально названа Западная Двина в Тверской области, но коли уж соседи к нам приехали, будем помогать. Сейчас все собрались в ДК, около четырех десятков жителей Торопца. С ними работают наши медики, социальные работники», – рассказал глава муниципалитета.

По его словам, жители Куньи радушно относятся к приехавшим соседям, одна из местных жительниц даже предоставила им свой дом.

Напомним, Торопец Тверской области в ночь с 17 на 18 сентября был атакован БПЛА. В результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар.

По поручению Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру 8 (4822) 39-09-82.