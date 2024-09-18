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Общество

Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса

72-летняя пенсионерка, заблудившаяся в лесу между деревнями Завод и Клюшно в Великолукском районе, вышла из леса самостоятельно. Об этом пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на МО МВД России «Великолукский».

Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса. Фото: районная газета «Наш путь»

Пенсионерка провела в лесу без воды и еды три ночи. Выбраться из чащи ей удалось самостоятельно. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, 14 сентября 72-летняя великолучанка отправилась за ягодами в один из лесов Шелковской волости и пропала.

По сообщению знакомой пенсионерки, пожилая великолучанка на рейсовом автобусе из Великих Лук доехала до деревни Завод и направилась в сторону деревни Клюшно. Примерно в 20:00 14 сентября пенсионерка позвонила на мобильный телефон знакомой и сообщила, что заблудилась в лесу между этими деревнями.

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