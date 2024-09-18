Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса

11:32, 18 сентября 2024, ПАИ

72-летняя пенсионерка, заблудившаяся в лесу между деревнями Завод и Клюшно в Великолукском районе, вышла из леса самостоятельно. Об этом пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на МО МВД России «Великолукский».

Пенсионерка провела в лесу без воды и еды три ночи. Выбраться из чащи ей удалось самостоятельно. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, 14 сентября 72-летняя великолучанка отправилась за ягодами в один из лесов Шелковской волости и пропала.

По сообщению знакомой пенсионерки, пожилая великолучанка на рейсовом автобусе из Великих Лук доехала до деревни Завод и направилась в сторону деревни Клюшно. Примерно в 20:00 14 сентября пенсионерка позвонила на мобильный телефон знакомой и сообщила, что заблудилась в лесу между этими деревнями.