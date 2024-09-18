Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Подвиги наших земляков навсегда в благодарной памяти соотечественников

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Отдать жизнь во имя Родины – высший подвиг человеческого духа. На Псковской порубежной земле с древних времён было особое отношение к защите Отечества – за каждую пядь родной земли псковичи проливали кровь в борьбе с врагом. Подвиги наших земляков разных поколений вошли в ратную летопись службы Отчизне – героически отдав жизнь за Родину, они заслужили бессмертие и навсегда остались в благодарной памяти соотечественников. Слава павшим героям!» – говорится в поздравлении Александра Котова.

Напомним, что законопроект об установлении Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества, депутаты Псковского областного Собрания приняли на сессии регионального парламента в октябре 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

Марина Кудрявцева назначена руководителем инспекции труда в Псковской области
18 сентября 2024

В Пскове построили газопровод для догазификации южной части города
18 сентября 2024

Руководитель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области станет гостьей программы «Среда обитания»
18 сентября 2024

В Островском районе автомобиль вылетел в кювет
18 сентября 2024

Псковская область представила турмаршрут «С грохотом по фермам» на международной выставке в Москве
18 сентября 2024

Семь улиц в Пскове перекроют почти на два месяца
18 сентября 2024

Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса
18 сентября 2024

Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют 24 сентября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...