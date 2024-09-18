Александр Котов: Подвиги наших земляков навсегда в благодарной памяти соотечественников

11:03, 18 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Отдать жизнь во имя Родины – высший подвиг человеческого духа. На Псковской порубежной земле с древних времён было особое отношение к защите Отечества – за каждую пядь родной земли псковичи проливали кровь в борьбе с врагом. Подвиги наших земляков разных поколений вошли в ратную летопись службы Отчизне – героически отдав жизнь за Родину, они заслужили бессмертие и навсегда остались в благодарной памяти соотечественников. Слава павшим героям!» – говорится в поздравлении Александра Котова.

Напомним, что законопроект об установлении Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества, депутаты Псковского областного Собрания приняли на сессии регионального парламента в октябре 2023 года.