В Псковском районе труба упала на сотрудника коммунальных услуг

11:41, 18 сентября 2024, ПАИ

Труба упала на ногу работника коммунальных услуг Псковского района, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

32-летний мужчина проводил сварочные работы. Труба упала на его ногу и повредила её. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ранее сообщалось, что пожарный пострадал из-за взрыва газового баллона в Красногородске.