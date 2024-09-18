В Псковском районе труба упала на сотрудника коммунальных услуг
Труба упала на ногу работника коммунальных услуг Псковского района, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
32-летний мужчина проводил сварочные работы. Труба упала на его ногу и повредила её. Обстоятельства несчастного случая выясняются.
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