Семейные фото исчезают с рабочих столов псковичей
Семейные фото стали исчезать с рабочих столов псковичей, поскольку люди стараются разграничить работу и личную жизнь, следует из данных опроса SuperJob.
Только 10% псковичей имеют семейные фотографии на рабочем столе. В основном фото на стол ставят женщины. Реже всего семейные фото в офисе ставят псковичи с высоким уровнем дохода, поскольку считают, что рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не личных вещей.
Ранее псковичи рассказали о ритуалах в начале рабочего дня.
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