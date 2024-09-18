Семейные фото исчезают с рабочих столов псковичей

13:10, 18 сентября 2024, ПАИ

Семейные фото стали исчезать с рабочих столов псковичей, поскольку люди стараются разграничить работу и личную жизнь, следует из данных опроса SuperJob.

Только 10% псковичей имеют семейные фотографии на рабочем столе. В основном фото на стол ставят женщины. Реже всего семейные фото в офисе ставят псковичи с высоким уровнем дохода, поскольку считают, что рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не личных вещей.

Ранее псковичи рассказали о ритуалах в начале рабочего дня.