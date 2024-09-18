12 полигонов для приёма ТКО работают в Псковской области

15:40, 18 сентября 2024, ПАИ

12 полигонов для приёма ТКО работают в Псковской области, сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 сентября.

«Сейчас все полигоны, которые работали до смены регоператора, продолжают свою деятельность. И сейчас у нас в Псковской области их 12 действующих, в том числе и Порховский. Однако он значительно сократил приём отходов – отходы из Пскова и Псковского района на Порховский полигон больше не ввозятся. Он принимает три близлежащих маленьких муниципалитета», – подчеркнула Ксения Григорьева.

При этом Порховский полигон должен закрыться после того, как у него исчерпаются все ресурсы. Затем арендатор будет обязан его рекультивировать, пояснила она. Кроме того, полигон в Островском районе задействован в покрытии потребностей северной зоны области, уточнила Ксения Григорьева.

«Также у нас построена площадка временного накопления в Палкинском районе, на которой возможно размещение отходов сроком до 11 месяцев. Её на данный момент не эксплуатируют – это резервный объект в случае каких-то кризисных ситуаций. Мы будем следить за ситуацией и уже тогда принимать решение, эксплуатировать её или нет», – объяснила Ксения Григорьева.

Мощность строящегося экотехнопарка в Палкинском районе рассчитана на приём твёрдых коммунальных отходов со всей территории области. «Мы ещё, наверное, будем рассматривать вопрос о строительстве каких-то мусороперегрузочных станций, которые позволят ввозить отходы на них мусоровозами, а затем оттуда уже большими машинами в экотехнопарк», – заключила гостья студии.

Фоторепортаж со строительной площадки экотехнопарка можно посмотреть здесь. Кроме того, по ссылке можно узнать обо всех технических характеристиках строящегося экотехнопарка.