Готовность Псковской области к отопительному сезону составляет 83%

16:36, 18 сентября 2024, ПАИ

Псковская область на 83% готова к предстоящему отопительному сезону, рассказала врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 сентября.

«К тому моменту, когда наступит +8 градусов [температура, при которой должны дать тепло в дома. – ПАИ], готовность к отопительному сезону будет обеспечена уже на 100%. На сегодняшний день готовность всех объектов ЖКХ к предстоящему сезону – порядка 83%. Остаётся ещё бумажная работа с актами, и она будет завершена. Каких-то таких глобальных проблем нет. Никто традиционно не ждёт +8 – каждый муниципалитет реагирует на количество поступающих обращений и самостоятельно принимает решение о сроках подачи тепла», – пояснила Ксения Григорьева.

Все муниципалитеты региона находятся на примерно одинаковом уровне по подготовке к отопительному сезону, уточнила она.

«На сегодняшний день где-то ещё не проведены обследования и не выданы заключения, но эта работа будет завершена. Практически во всех муниципалитетах уже нормативные запасы топлива подготовлены, и все необходимые контракты заключены – на данный момент порядка 80% запасов обеспечено», – заключила Ксения Григорьева.

Напомним, что основные ответы на вопросы об отопительном сезоне можно прочитать в специальном материале ПАИ.