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Общество

«Своих не бросаем!»: псковский губернатор рассказал о ситуации с прибывшими из Тверской области

Губернатор Псковской области в своём телеграм-канале рассказал о ситуации с прибывшими из Тверской области.

Здесь и далее фото ПАИ

«Сегодня ночью враг нанёс удар по нескольким регионам России, в том числе по нашим соседям – Тверской области. Оттуда к нам в регион, в основном в Кунью и Великие Луки, самостоятельно прибыло порядка 200 человек, в том числе более 50 детей. Сделали всё, чтобы оказать необходимую помощь: организовали места временного размещения, с людьми работали специалисты МЧС, медики, оперативные службы, представители органов местного самоуправления и волонтёры. Своих не бросаем!» – добавил губернатор.

Некоторое время назад правительство Тверской области сообщило, что жители могут вернуться домой.

Напомним, Торопец в ночь с 17 на 18 сентября атаковали БПЛА. В результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где вела работу ПВО.

По поручению Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (8 4822) 39-09-82.

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