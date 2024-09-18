Более 200 человек из Торопца прибыли в Псковскую область

12:27, 18 сентября 2024, ПАИ

Более 200 человек из атакованного БПЛА Торопца в Тверской области прибыли в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По предварительным данным, в Кунью самостоятельно прибыли 52 человека, в Великие Луки – 162 человека, из которых 40 детей.

На территории Куньи и Великих Лук им оказывается помощь в размещении.

Также на месте работают специалисты МЧС России, представители органов местного самоуправления, оперативные службы и волонтеры.

Напомним, Торопец Тверской области в ночь с 17 на 18 сентября атаковали БПЛА. В результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар.

По поручению Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру 8 (4822) 39-09-82.