Жители Торопца могут вернуться в город – Игорь Руденя

14:17, 18 сентября 2024, ПАИ

Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам совещания оперативного штаба в Торопце, сообщает телеграм-канал «Пул69».

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор отметил большую работу личного состава Министерства обороны по ликвидации последствий пожара. При эвакуации жителям города была оказана необходимая помощь. В первую очередь помогали пожилым, маломобильным гражданам и семьям с детьми. В зданиях, которые пострадали, будет сделан ремонт.

В настоящее время развёрнуты три пункта медицинской помощи, куда обратились несколько человек с лёгкими травмами. «Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное – у нас граждане серьёзно не пострадали, погибших нет», – подчеркнул он.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в городе пожаров нет. В ликвидации последствий задействованы 150 пожарных и спасателей и 40 единиц техники.

Напомним, что более 200 человек прибыли из Торопца в Псковскую область. Большинство из них приехали в Кунью и Великие Луки.