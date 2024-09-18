Борис Елкин: Востребованность новых спортивных площадок в Пскове очень высокая

16:31, 18 сентября 2024, ПАИ

Высокую востребованность новых спортивных площадок в Пскове отметил в беседе с корреспондентом ПАИ глава города Борис Елкин.

«В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году реализуется ряд объектов, в том числе благоустройство Сиреневого бульвара, а также устройство трёх спортивных площадок по усмотрению наших жителей. Эти три площадки находятся в разных частях города. Их наполнение было согласовано с жителями и депутатами по округу. Инициативность шла от них, соответственно мы воплощаем в жизнь их потребности, их желания», – сказал он.

Опыт проведённых работ планируется использовать и дальше при реализации локальных общественных территорий, отметил глава Пскова.

«Спортивная площадка действительно востребована, поскольку она всё-таки делается не в дворовой территории, а в межквартальной. И её посещают не только жители одного дома, а всего микрорайона. Поэтому всегда востребованность достаточно высокая», – подчеркнул Борис Елкин.

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