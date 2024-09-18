Отопление в Пскове не будут включать раньше октября

16:07, 18 сентября 2024, ПАИ

О подготовке Пскова к отопительному сезону рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ глава города Борис Елкин.

«Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме, никаких проблем и серьёзных сбоев у нас нет. Готовность достаточно высокая – уже больше 90%. Мы понимаем, что в данный момент погода позволяет проводить работы и не включать отопление. На улице сейчас больше +20 градусов, и ближайше время тоже будет достаточно тепло. На октябрь ещё сложно давать прогнозы, хотя уже есть предварительные данные, что там будет достаточно прохладное время. В любом случае раньше начала октября мы отопление запускать не будем. Ночью даже меньше +10 градусов не опускается, а мы понимаем, что отопление надо включать при средней температуре +8 градусов. Сейчас средняя температура – 15–20 градусов. Поэтому об отоплении говорить рано», – пояснил глава города.

Кроме того, все коммуникации находятся в достаточно высокой степени готовности. «Сейчас на улицах Шестака, Доставалова временно отключение горячей воды, связанное с тем, что на новых тепловых сетях, которые там сделали, необходимо провести все гидравлические испытания. Именно для этого их опустошили, проведут испытания и заново запустят. Все остальные сети готовы. Есть ряд домов, которые не подготовились, но работа ведётся, и я думаю, что за ближайшие две недели этот вопрос будет урегулирован», – заверил Борис Елкин.

Включение отопления начнётся с социальных учреждений, уточнил он. Однако если будет резкое похолодание, то отопление сразу включат и в жилых домах. «Мы всегда решения принимаем, грубо говоря, в последние дни, исходя из текущей обстановки, чтобы не получилось так, что «топим улицу», ввиду того что на улице тепло, но и не хотелось бы доводить до того, чтобы в домах было холодно», – подчеркнул глава Пскова.

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