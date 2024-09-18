Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отопление в Пскове не будут включать раньше октября

О подготовке Пскова к отопительному сезону рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ глава города Борис Елкин.

Фото: ПАИ

«Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме, никаких проблем и серьёзных сбоев у нас нет. Готовность достаточно высокая – уже больше 90%. Мы понимаем, что в данный момент погода позволяет проводить работы и не включать отопление. На улице сейчас больше +20 градусов, и ближайше время тоже будет достаточно тепло. На октябрь ещё сложно давать прогнозы, хотя уже есть предварительные данные, что там будет достаточно прохладное время. В любом случае раньше начала октября мы отопление запускать не будем. Ночью даже меньше +10 градусов не опускается, а мы понимаем, что отопление надо включать при средней температуре +8 градусов. Сейчас средняя температура – 15–20 градусов. Поэтому об отоплении говорить рано», – пояснил глава города.

Кроме того, все коммуникации находятся в достаточно высокой степени готовности. «Сейчас на улицах Шестака, Доставалова временно отключение горячей воды, связанное с тем, что на новых тепловых сетях, которые там сделали, необходимо провести все гидравлические испытания. Именно для этого их опустошили, проведут испытания и заново запустят. Все остальные сети готовы. Есть ряд домов, которые не подготовились, но работа ведётся, и я думаю, что за ближайшие две недели этот вопрос будет урегулирован», – заверил Борис Елкин.

Включение отопления начнётся с социальных учреждений, уточнил он. Однако если будет резкое похолодание, то отопление сразу включат и в жилых домах. «Мы всегда решения принимаем, грубо говоря, в последние дни, исходя из текущей обстановки, чтобы не получилось так, что «топим улицу», ввиду того что на улице тепло, но и не хотелось бы доводить до того, чтобы в домах было холодно», – подчеркнул глава Пскова.

Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

Годовой план по строительству домов в Псковской области уже выполнен на 80%
18 сентября 2024

Новый барсик Фима появился в Пскове
18 сентября 2024

Отопление в Пскове не будут включать раньше октября
18 сентября 2024

До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 19 сентября
18 сентября 2024

Строительство экотехнопарка в Псковской области идёт в активном режиме – Ксения Григорьева
18 сентября 2024

Барсик-судья появился у здания областного суда в Пскове
18 сентября 2024

Сбер покажет свои инновации на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде
18 сентября 2024

Ксения Григорьева: Вывоз ТКО в Псковской области налажен на 100%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...