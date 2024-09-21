В Псковском районе временно ограничат движение по автодороге Подосье – Заровенье

21:03, 20 сентября 2024, ПАИ

В Псковском районе временно ограничат движение по автодороге Подосье – Заровенье с 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В связи с проведением работ по замене водопропускной трубы на втором километре автомобильной дороги 58Н-004 Подосье – Заровенье движение по дороге будет перекрыто в обе стороны с 23 по 26 сентября (включительно)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье (Камно).