В Псковском районе временно ограничат движение по автодороге Подосье – Заровенье
В Псковском районе временно ограничат движение по автодороге Подосье – Заровенье с 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В связи с проведением работ по замене водопропускной трубы на втором километре автомобильной дороги 58Н-004 Подосье – Заровенье движение по дороге будет перекрыто в обе стороны с 23 по 26 сентября (включительно)», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе завершён ремонт участка дороги Подосье – Заровенье (Камно).
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