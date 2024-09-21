Во время «Культурных выходных» ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Бежаницах

22:05, 20 сентября 2024, ПАИ

В рамках акции «Культурные выходные» ансамбль русской музыки «Псков» выступит перед зрителями с концертной программой «Помнит сердце, не забудет никогда!», которая посвящается 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистких захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Бежаницкого районного центра культуры.

Программа включает в себя песни на темы, которые до сих пор поддерживают историческую память и не дают забыть о великом подвиге нашего народа. В концертной программе прозвучат песни в исполнении заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой на музыку и стихи легендарных поэтов и композиторов Я.Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли», Е. Мартынова и Е. Дементьева «Письмо отца», О. Фельцмана и Р. Рождественского «Огромное небо» и другие. Елена Федина споёт не только народные песни, но и песни военного периода.

Также молодая аудитория сможет познакомиться с песнями и инструментальными произведениями, которые направлены на популяризацию народной инструментальной музыки, сохранение и развитие современных традиций исполнительства на русских народных инструментах в исполнении М. Тепонайнен (домра), Сергея Поторочина (балалайка) и других солистов ансамбля.

Также в рамках акции «Культурные выходные» перед зрителями выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.