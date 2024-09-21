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Общество

Великолукские волонтёры продолжают встречать прибывающих из Тверской области

На площадке торгового центра «Апельсин» в Великих Луках волонтёры встречают прибывающих из Тверской области и перенаправляют их в пункт регистрации и размещения на улицы Дружбы, дом 31. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

В пунктах размещения можно согреться, отдохнуть, перекусить, есть большой запас воды. Пункт работает с раннего утра и продолжит принимать граждан до полной нормализации обстановки в Торопецком районе Тверской области.

Напомним, что по вопросам оказания адресной помощи можно общаться к руководителю Центра добровольчества города Великие Луки Екатерине Карпенко по телефону +7-911-387-10-66.

Кроме того, работает телефон горячей линии (8 4822) 39-09-82: по этому номеру можно получить исчерпывающую информацию.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале рассказал о ситуации с прибывшими из Тверской области.

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