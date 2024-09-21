Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

13:43, 21 сентября 2024, ПАИ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в центре Струг Красных сегодня, 21 сентября. Об этом пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







На мероприятие приехали гости из Пыталовского, Псковского, Плюсского, Печорского, Великолукского районов, а также из города Луги. На ярмарке представлены разные товары – от молочных и мясных продуктов, сладостей, мёда до саженцев кустарников, цветов и различных поделок. Для детей работает карусель.

Кроме того, работники районного Дома культуры организовали для гостей ярмарки выступления.