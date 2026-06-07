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Общество

Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде

Руководство филиала «Защитники Отечества» по Псковской области вместе с представителями ветеранских и общественных организаций региона приняло участие в выездном круглом столе по обмену опытом в сфере помощи и поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

  • Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде
    Фото: Филиал фонд «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде
    Фото: Филиал фонд «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде
    Фото: Филиал фонд «Защитники Отечества» по Псковской области

Встреча проходила на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Новгородской области и была посвящена поиску наиболее эффективных практик поддержки. Представители новгородского филиала фонда рассказали о реальных кейсах и действующих практиках, а также поделились различными наработками.

Делегация Псковской области рассказала о том, как в регионе реализуется проект «Сила единства», который объединяет и помогает бойцам возвращаться к мирной жизни через спорт. Игорь Пучков и Александр Корушкин из Ассоциации ветеранов СВО Псковской области рассказали о мероприятиях, которые проводятся ветеранами на территории региона для подрастающего поколения. Руководитель клуба единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров презентовал проект «Дружина Довмонта».

«Такие встречи, которые проходят в виде открытого диалога, позволяют нам повышать качество нашей ежедневной работы и оказывать ветеранам действительно эффективную поддержку», – прокомментировала итоги работы в Великом Новгороде руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

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