Пользователи MAX могут в мессенджере подтвердить льготный статус для получения медицинской помощи

23:42, 07 июня 2026, ПАИ

Пользователи MAX для получения медицинской помощи могут подтвердить льготный статус в национальном мессенджере через цифровые удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

В приложении доступны цифровое удостоверение многодетной семьи, цифровое удостоверение инвалида, цифровое удостоверение пенсионера.

Чтобы пользоваться этой функцией в MAX, нужно авторизоваться в мессенджере и на «Госуслугах». Кроме того, оба приложения должны быть обновлены до последней версии, а в «Госуслугах» нужна подтверждённая учётная запись.

Далее нужно дать согласие Социальному фонду на выпуск удостоверения на «Госуслугах». Раздел зависит от категории: для многодетных семей это «Семья и дети», для пенсионеров – «Работа и пенсия», для граждан с инвалидностью – «Документы для предъявления».

Следующий шаг – создать цифровой ID в MAX. Откройте свой профиль в мессенджере, выберите «Цифровой ID», нажмите на «Создать» → «Создать Цифровой ID». В открывшемся окне авторизуйтесь на «Госуслугах», предоставьте необходимые согласия и разрешите доступ к биометрии. Если у вас нет действующей биометрии, её можно оформить в МФЦ или в отделении банка. После этого необходимо сделать фото, которое будет использовано в цифровом удостоверении.

Последний шаг – вернуться в мессенджер MAX. Цифровое удостоверение автоматически загрузится с портала «Госуслуги», а QR-код появится в вашем профиле – он будет готов к использованию.