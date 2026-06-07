Легенды родного края рассказала глава Бежаницкого округа

20:52, 07 июня 2026, ПАИ

Историю церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери рассказала в рубрике «Легенды родного края» глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Добрывичи Бежаницкого района стоит действующая церковь Тихвинской Иконы Божьей Матери. Построили её в 1807 году на средства Николая Матвеевича и Матвея Дмитриевича Чихачёвых», – отметила Елена Иванова.

В храме три престола: Тихвинской иконы, апостола Матфея и святой мученицы Параскевы. В притворе храма на стене висит мемориальная доска. Надпись на ней гласит: «Строитель боярин Николай Матвеевич Чихачёв скончался 1819 года 31 марта».

До революции здесь работала церковно-приходская школа, открыли её в 1884 году.

Возле алтаря родовой склеп Чихачёвых. Там покоится адмирал Российского императорского флота, генерал-адъютант, государственный деятель, исследователь дальневосточного побережья, начальник Главного морского штаба и управляющий Морским министерством Николай Чихачёв (1830–1917).

Николай Чихачёв был награждён множеством русских и иностранных орденов, включая ордена Святого Александра Невского, Святого Владимира, Белого орла. Его именем названы мыс в Татарском проливе, остров в Японском море, остров в Корейском проливе, залив Японского моря, село и железнодорожная станция в Бежаницком районе.

Сегодня от усадьбы Чихачевых сохранились фрагменты парка, пруд и хозяйственные постройки.