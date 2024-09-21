Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в фестивале «Аннинское раздолье»
Воспитанники социально-культурного центра «Троицкий» приняли участие в VI Международном фестивале традиционной народной культуры «Аннинское раздолье». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Воспитанники являются участниками детского фольклорного коллектива «Звонница». Ребята из социально-культурного центра «Троицкий» уже второй год подряд представляют учреждение на международном уровне.
Фестиваль «Аннинское раздолье» шестой год подряд привлекает участников и гостей из разных городов России и мира. На нём выступают творческие коллективы, проводятся народные игры, мастер-классы, а также ярмарка народных ремёсел.
Ранее сообщалось, что ансамбль «Уграда» также стал участником VI Международного фестиваля традиционной народной культуры «Аннинское раздолье».
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