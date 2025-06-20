Собственные банковские карты запустит Wildberries

13:56, 20 июня 2025, ПАИ

Wildberries запустит свои банковские карты. Ими можно будет расплачиваться как на площадке, так и офлайн, сообщила Татьяна Ким на ПМЭФ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что псковские бренды вышли на Wildberries благодаря программе ​«Платформа роста».

Добавим, что 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области, из-за этого не всегда есть возможность оплатить товары с маркетплейса в пунктах выдачи.

Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Как пояснил глава региона, 19 июня работу мобильного интернета в Псковской области дополнительно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА, которая уже миновала.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. «В этой новой для всех ситуации мы не бездействуем. Группа специалистов работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства: мы понимаем, что есть сложности и с оплатой товаров, и с вызовом такси, у многих от этого зависят работа и бизнес», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».