Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Собственные банковские карты запустит Wildberries

Wildberries запустит свои банковские карты. Ими можно будет расплачиваться как на площадке, так и офлайн, сообщила Татьяна Ким на ПМЭФ. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что псковские бренды вышли на Wildberries благодаря программе ​«Платформа роста».

Добавим, что 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области, из-за этого не всегда есть возможность оплатить товары с маркетплейса в пунктах выдачи.

Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Как пояснил глава региона, 19 июня работу мобильного интернета в Псковской области дополнительно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА, которая уже миновала.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. «В этой новой для всех ситуации мы не бездействуем. Группа специалистов работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства: мы понимаем, что есть сложности и с оплатой товаров, и с вызовом такси, у многих от этого зависят работа и бизнес», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области
20 июня 2025

Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик
20 июня 2025

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву
20 июня 2025

Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены
20 июня 2025

Как облегчить себе жизнь при отсутствии мобильного интернета: простые лайфхаки
20 июня 2025

Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день – псковский врач
20 июня 2025

Собственные банковские карты запустит Wildberries
20 июня 2025

Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей Наталия Соколова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...