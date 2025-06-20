Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области

12:42, 20 июня 2025, ПАИ

Операция по подъёму самолёта времён Великой Отечественной войны проходит в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области







Самолет, найденный на дне озера Большой Иван в Невельском районе, предположительно, относится к модели Ил-2.

В работе участвуют сразу несколько профессиональных организаций: местный поисковый отряд «Поиск», молодёжный поисковый отряд «Грифон» из Новосокольников, специально прибывшие гости из Ингушетии – поисковый отряд «Патриот».

Экспедиция проводится благодаря грантовой поддержке проекта «Небо Родины», полученной на региональном конкурсе молодёжных инициатив в сфере патриотического воспитания комитета по молодёжной политике Псковской области. Автор проекта – Юлия Железко.