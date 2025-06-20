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Общество

Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области

Операция по подъёму самолёта времён Великой Отечественной войны проходит в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

  • Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Самолёт времён Великой Отечественной войны поднимают из озера в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Самолет, найденный на дне озера Большой Иван в Невельском районе, предположительно, относится к модели Ил-2.

В работе участвуют сразу несколько профессиональных организаций: местный поисковый отряд «Поиск», молодёжный поисковый отряд «Грифон» из Новосокольников, специально прибывшие гости из Ингушетии – поисковый отряд «Патриот».

Экспедиция проводится благодаря грантовой поддержке проекта «Небо Родины», полученной на региональном конкурсе молодёжных инициатив в сфере патриотического воспитания комитета по молодёжной политике Псковской области. Автор проекта – Юлия Железко.

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