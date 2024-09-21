Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в праздник Рождества Богородицы
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
По окончании литургии был совершён праздничный крестный ход. В конце митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Настоятельница Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова) преподнесла в дар владыке образ преподобномученика Иоасафа Снетогорского.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник длится шесть дней и начинается с всенощного бдения.
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