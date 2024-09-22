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Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области

Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Помните, рассказывал про наш новый сад? Всё думали, как справедливо поступить с урожаем. Решили разыграли лотерею «Первый яблочный урожай из сада правительства Псковской области», – написал Михаил Ведерников.

  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Он отметил, что каждое подразделение аппарата получило по яблоку и диплому – на память.

«С хорошим настроением сотрудники снова вернулись к своей работе. Рассчитываю, что эта новая традиция приживется и с каждым годом мы будем угощать своими яблоками всё большее число наших сотрудников», – заключил Михаил Ведерников.

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