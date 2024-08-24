Яблоневый сад у здания правительства Псковской области принёс первый урожай

18:41, 24 августа 2024, ПАИ

Яблоневый сад у здания правительства Псковской области принёс первый урожай, об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников.

«Давно появилась идея разбить во внутреннем дворе у здания правительства яблоневый сад. В прошлом году посадили 15 деревьев – и вот они уже порадовали первым урожаем», – написал он. Здесь есть и летние, и осенние сорта, рассказал глава региона.

«Будем ими угощать сотрудников правительства и посетителей. Пока плодов немного, но через пару лет рассчитываем на заметный урожай», – отметил Михаил Ведерников.

Отметим, что территории яблоневых садов в Псковской области за последние несколько лет заметно выросли, в частности в Себежском и Палкинском районах, в Пушкиногорье.

На телеканале «Первый Псковский» выходит программа «СадОгород», которую ведёт известный фермер Иван Мельник, в хозяйстве которого тысячи яблонь.