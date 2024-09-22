Велопробег в рамках Кубка Псковской области по велоспорту прошёл в Палкино

15:47, 22 сентября 2024, ПАИ

Велопробег в рамках Кубка Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти известного велопутешественника Глеба Травина, прошёл в посёлке Палкино сегодня, 22 сентября, пишет газета «Льновод».

Это мероприятие собрало участников разных возрастных категорий из различных районов Псковской области, стремившихся продемонстрировать свои спортивные навыки и почтить память выдающегося путешественника.

Соревнования проходили два дня. 21 сентября состоялась индивидуальная гонка на дистанции пять километров в деревне Грохово Печорского района, где спортсмены всех возрастов соревновались в скорости и выносливости.

Сегодня, 22 сентября, в Палкино прошла групповая гонка. Участники различных возрастных категорий, начиная с самых юных (2014 года рождения и младше) и заканчивая ветеранами (1974 года рождения и старше), соревновались на дистанциях 10, 20 и 30 километров.

Организаторами события выступили комитет по спорту Псковской области, Федерация велосипедного спорта Псковской области, Печорский муниципальный округ и администрация Палкино. Соревнования объединили не только спортсменов, но и всех любителей активного образа жизни, сделав этот день особенным для всего региона.