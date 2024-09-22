Туман прогнозируется в Псковской области ночью и утром 23 сентября
Туман ожидается местами в Псковской области ночью и утром 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Во второй половине ночи и утром 23 сентября местами в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность без осадков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 сентября 2024
Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
22 сентября 2024
Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
22 сентября 2024
Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе