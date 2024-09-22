Туман прогнозируется в Псковской области ночью и утром 23 сентября

18:08, 22 сентября 2024, ПАИ

Туман ожидается местами в Псковской области ночью и утром 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 23 сентября местами в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность без осадков.