Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове

20:07, 22 сентября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 22 сентября, в неделю 13-ю по Пятидесятнице. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Ему сослужили клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова протоиерей Артемий Лутченко с соборным духовенством, насельники Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко) и иеромонах Никон (Горохов), а также гости праздника в священном сане.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились прихожане кафедрального собора и православные псковичи. По окончании богослужения владыка Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.